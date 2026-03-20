Cagliari-Napoli 0-1 McTominay decisivo in apertura | azzurri secondi per una notte

Il Napoli ha vinto 1-0 contro il Cagliari, grazie a un gol di Scott McTominay all'inizio della partita. La squadra partenopea si è portata temporaneamente in seconda posizione in classifica. La partita si è disputata allo stadio della Sardegna Arena, con il Napoli che ha mantenuto il possesso palla e ha creato diverse occasioni da rete.

Il Napoli batte il Cagliari grazie alla rete di Scott McTominay e conquista il secondo posto per una notte. La rete dello scozzese in apertura, permette agli azzurri di scavalcare momentaneamente il Milan e di portarsi a -6 dall’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri contro la Fiorentina. Cagliari-Napoli: gli azzurri superano il Milan per una notte. La sfida in Sardegna si sblocca dopo 1 minuto e mezzo, con il gol di Scott McTominay dagli sviluppi di calcio d’angolo. Sul cross dalla destra, arriva la deviazione di Buongiorno che impatta sul palo, favorendo il tap-in dello scozzese. Nella prima frazione il Napoli gestisce il vantaggio, senza correre troppi rischi e senza creare occasioni significative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli 0-1, McTominay decisivo in apertura: azzurri secondi per una notte Articoli correlati Leggi anche: Napoli, Manna: «De Bruyne ci darà una mano. Conte decisivo, McTominay vuole restare» De Canio: “Attenzione, Cagliari-Napoli può essere una partita trappola per gli azzurri”De Canio: “Attenzione, Cagliari-Napoli può essere una partita trappola per gli azzurri” Luigi De Canio a Radio Crc: «Napoli diverso tra casa e... GOL MCTOMINAY in rovesciata: la reazione di LELE ADANI Altri aggiornamenti su Cagliari Napoli 0 1 McTominay decisivo... Temi più discussi: Cagliari-Napoli oggi, dove vedere la partita in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Cagliari-Napoli, dirige Mariani: numeri e precedenti. Cagliari-Napoli 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Esposito ci prova, ma la palla è altaLa diretta live di Cagliari-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE - Cagliari-Napoli: 0-1, McTominay dopo due minuti. Alisson in campoSerie A, diretta live Cagliari-Napoli: 30° giornata. Formazioni ufficiali e risultato aggiornato, segui la gara con AreaNapoli.it ... areanapoli.it Serie A, Cagliari-Napoli 0-1: decide McTominay, gli azzurri scavalcano il Milan Stadio di Cagliari Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-30-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultati-cr - facebook.com facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com