Nel primo minuto di Cagliari-Napoli, McTominay segna da pochi passi, portando avanti il Napoli di Antonio Conte. La partita si conclude con un punteggio di 0-1, regalando ai partenopei tre punti fondamentali. Con questa vittoria, il Napoli si mantiene al secondo posto, a sei punti dalla capolista. La sfida si è aperta con un gol immediato, deciso da una serie di rimpalli nella zona offensiva.

Chi ben comincia è a metà dell'opera. E il Napoli di Antonio Conte lo sa bene. McTominay al secondo minuto sblocca subito il risultato da pochi passi, dopo una serie di rimpalli arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel corso del primo tempo il Cagliari non appare mai veramente pericoloso, con le squadre che vanno a riposo dopo due minuti di recupero. E il Napoli di Antonio Conte completa l'opera, seppur in maniera poco brillante, anche nel secondo tempo. Pochi gli squilli nella secondo frazione di gioco, con il Cagliari che ha provato ad impensierire Milinkovic-Savic, che ritrova il clean sheet dopo più di un mese, e con il Napoli che non ha mai affondato il colpo, conquistando gli ennesimi tre punti di corto muso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta

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