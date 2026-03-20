L'allenatore del Napoli ha potuto contare su una rosa più ampia e con più opzioni, grazie al ritorno di diversi giocatori disponibili. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con maggiore fiducia, puntando a mantenere la posizione in classifica e a migliorare il rendimento complessivo. La presenza di più calciatori disponibili permette all’allenatore di scegliere tra diverse soluzioni tattiche.

"> Il Napoli ritrova profondità e qualità, proprio nel momento decisivo della stagione. Come racconta Gennaro Arpaia su Il Mattino, la vera novità della trasferta di Cagliari è una panchina finalmente completa, un segnale forte per Antonio Conte. Gennaro Arpaia su Il Mattino sottolinea come per l’allenatore sia «la fine di un incubo» dopo settimane segnate da infortuni e scelte obbligate. Conte guarda avanti. Gennaro Arpaia su Il Mattino evidenzia come il tecnico abbia fissato l’obiettivo con chiarezza: «Finisco primo o secondo, lo dice la storia». Gennaro Arpaia su Il Mattino racconta che lo scudetto appare lontano, ma il secondo posto è concreto e alla portata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Conte ritrova la panchina lunga: «Secondo posto possibile»

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