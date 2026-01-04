Napoli Conte ritrova Meret e porta in panchina un giovane talento del vivaio

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio all'Olimpico, con alcune novità nella formazione. Dopo un periodo di assenza per infortunio, Alex Meret è tornato disponibile e si riappropria del ruolo di portiere titolare. In panchina, Antonio Conte ha deciso di affidarsi anche a un giovane talento del settore giovanile, evidenziando l’attenzione del club nello sviluppo dei propri giovani.

C'è una novità importante nel Napoli di scena all'Olimpico contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Alex Meret torna a disposizione di Antonio Conte, dopo essere rimasto ai box per infortunio per circa due mesi e mezzo. Il portiere dei due scudetti, che non scende in campo dal match con il Milan a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli, Conte ritrova Meret e porta in panchina un giovane talento del vivaio Leggi anche: Napoli, la Supercoppa è anche azzurra giovane: Conte porta il vivaio a Riad Leggi anche: Napoli, la porta non ha più un padrone: Conte lancia la sfida tra Meret e Milinkovic-Savic Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lazio - Napoli: Conte ritrova Olivera e Beukema; Meret vicino al rientro: la data in cui il portiere del Napoli può tornare a disposizione di Conte; Novità Meret, per Conte ora cambia tutto! Spunta la data del rientro in campo; Sky - Lazio-Napoli le probabili formazioni: Conte col dubbio in attacco, Sarri sceglie la punta. Il Napoli recupera Meret: è in panchina. Conte ha convocato anche un 17enne - Buona notizia per Antonio Conte che tra le sue fila può nuovamente contare su Alex Meret, il portiere è in panchina all'Olimpico. msn.com

GAZZETTA - Napoli, Meret rientra in gruppo, ma per rivederlo in campo servirà tempo - La Gazzetta dello Sport scrive del rientro in gruppo di Alex Meret, portiere del Napoli, rimasto per oltre due mesi ai box a causa di una frattura del secondo metatarso del piede destro. napolimagazine.com

Il ritorno di Meret, oggi sarà in panchina. Il Napoli gioca con i titolarissimi della Supercoppa - L'unico ballottaggio è tra Spinazzola e Olivera ... ilnapolista.it

Lazio-Napoli, le formazioni ufficiali: #Conte boccia #Lang e conferma #Elmas, Juan #Jesus preferito a #Buongiorno Spazio ai titolarissimi della Supercoppa. #Spinazzola c'è. #Lucca nemmeno in tribuna, per lui influenza. #Sarri punta su #Noslin centravanti (il - facebook.com facebook

Spalletti: “Conte ha ragione, la Juventus è superiore al Napoli” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.