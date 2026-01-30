Napoli si prepara alla partita contro la Fiorentina, dopo aver subito una brutta eliminazione dalla Champions League. Antonio Conte si è ripreso e torna a sorridere, con la voglia di mettere in chiaro le cose in campionato. Per la sfida di sabato, il tecnico potrebbe convocare anche un big, cercando di rilanciare il gruppo e tornare alla vittoria. La squadra si allena con intensità, consapevole dell’importanza di mettere punti in cascina.

Dopo la pesante eliminazione dalla Champions League, è tempo ora di concentrarsi sulla delicata sfida di sabato di campionato contro la Fiorentina. Al Maradona arriva una Viola in difficoltà, desiderosa di rivalsa e di punti importanti per la lotta salvezza. Per questo Conte, viste le tante assenze, non dovrebbe variare di molto la formazione vista contro il Chelsea, con l’unico dubbio che ora riguarda Amir Rrahmani. Rrahmani torna tra i convocati? Le ultime. Si è fermato lo scorso 17 gennaio per un problema al flessore accusato dopo i 67 minuti giocati contro il Sassuolo. Un problema che comunque non lo ha tenuto tanto lontano dal gruppo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli – Fiorentina, Conte ritrova il sorriso: possibile convocazione per un big

