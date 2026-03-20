Napoli Conte ritrova i big | Milinkovic-Savic verso il ritorno tra i pali

Il Napoli si prepara per la trasferta a Cagliari con l'infermeria quasi vuota e i big in campo. L'allenatore ha ritrovato alcuni giocatori fondamentali, tra cui Milinkovic-Savic, che potrebbe tornare tra i pali. La squadra si sta avvicinando alla fine della stagione con maggiore serenità e sicurezza. La partita si gioca in un momento di consolidamento delle formazioni di riferimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli vola a Cagliari con un’infermeria finalmente quasi vuota e nuove certezze per il finale di stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri sono partiti ieri da Capodichino nel pomeriggio, arrivando in Sardegna poco dopo le 18, con un gruppo sempre più al completo. Il Corriere dello Sport evidenzia come il recupero degli infortunati rappresenti una svolta in vista del rush finale. La squadra di Conte si presenta con rinnovata fiducia, anche in ottica del big match contro il Milan del 6 aprile. Il Corriere dello Sport sottolinea come la sfida del Maradona possa diventare decisiva per la corsa al secondo posto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Conte ritrova i big: Milinkovic-Savic verso il ritorno tra i pali Articoli correlati Leggi anche: Juve-Napoli, emergenza Conte: Milinkovic-Savic ko, Meret verso la maglia da titolare. Le ultime da Sky Napoli, Milinkovic-Savic o Meret col Cagliari? Conte ha un obbiettivoIn casa Napoli la lotta tra i pali continua ad essere uno dei temi più dibattuti, secondo il Corriere Dello Sport in vista del match contro il... Contenuti e approfondimenti su Napoli Conte ritrova i big Milinkovic... Temi più discussi: Cagliari-Napoli: le scelte di Conte per la trasferta; Napoli, Conte ritrova i Fab4: la carica dei titolari per la corsa Champions; Il Napoli non trova un clean sheet da due mesi: il dato che non piace a Conte; Milan, occhi su Stanic: in patria lo paragonano a Milinkovic Savic. Profilo e valutazione!. Napoli, Conte ritrova i big: Milinkovic-Savic verso il ritorno tra i paliIl Napoli vola a Cagliari con un’infermeria finalmente quasi vuota e nuove certezze per il finale di stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, gli azzurri sono partiti ieri da Capodichino nel po ... napolipiu.com Cagliari-Napoli, Lobotka tra i convocati. Milinkovic-Savic in vantaggio su MeretEcco le possibili scelte di Conte per Cagliari-Napoli: tutti i dettagli sui titolari di difesa, centrocampo e attacco ... ilnapolista.it Novità di formazione in vista di domani, #MilinkovicSavic dovrebbe ritornare tra i pali, a centrocampo mediana con #Gilmour e #Lobotka e in attacco #DeBruyne e #McTominay alla spalle di #Hojlund, #Alisson dovrebbe partire dalla panchina. @SkySport x.com Meret o Milinkovic-Savic, chi preferite e perché Chi schierereste titolare per Cagliari-Napoli - facebook.com facebook