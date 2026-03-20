La partita tra Napoli e Cagliari è durata appena due minuti prima che McTominay siglasse il gol decisivo. La sfida, che si era aperta con entusiasmo, si è conclusa rapidamente dopo l’intervento dell'attaccante. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a un match breve e intenso, terminato con il risultato di 1-0.

Dopo il gol iniziale di Scott, 93 minuti in controllo anche se è mancato il raddoppio e un po' di precisione. Da rivedere il doppio play Ni Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: Scott McTominay Una partita durata 2 minuti. Poi 93 minuti in controllo anche se è mancato il raddoppio e un po’ di precisione in alcune azioni alla sedici metri. McTominay ha messo il sigillo appena rientrato da titolare e il Napoli mette in cascina 3 punti fondamentali per la zona Champions con la quarta vittoria consecutiva. Nel primo tempo pronti, via e Napoli in vantaggio al secondo minuto. Calcio d’angolo, carambola sul palo e McTominay la mette dentro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Cagliari è durata due minuti, l’ha chiusa il sigillo di McTominay

Articoli correlati

Cagliari-Napoli, nuovo ruolo per McTominay: Conte ha scelto!Il Napoli si prepara alla trasferta di Cagliari con qualche novità che potrebbe fare la differenza.

Leggi anche: Mattarella: 15 minuti la durata del messaggio, media sfiora 16 minuti

La meravigliosa rovesciata di Scott McTominay

Contenuti e approfondimenti su Napoli Cagliari è durata due minuti...

Temi più discussi: Serie A, oggi Cagliari-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Cagliari-Napoli, la designazione arbitrale; Napoli, a Cagliari tornano i big: McTominay e De Bruyne di nuovo dal 1'; Cagliari-Napoli: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla.

Napoli, basta McTominay: a Cagliari arriva la quarta vittoria di filaDopo meno di due minuti il Napoli è già avanti: Politano mette al centro, sponda di testa di Beukema e Buongiorno prova a girarla senza successo, palla che comunque arriva a McTominay che dopo un rimp ... fantacalcio.it

Cagliari-Napoli 0-1, fa tutto McTominay ad inizio partita: Conte può sorridereIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it

Il Napoli vince anche a Cagliari e colleziona la quarta vittoria di fila che vale il secondo posto in classifica, in attesa del Milan Ottime le prestazioni di Kevin De Bruyne e Scott McTominay, bene anche quasi tutti gli altri Che voti date agli azzurri : @recciu - facebook.com facebook

Inizia il secondo tempo di Cagliari-Napoli #CagliariNapoli 0-1 x.com