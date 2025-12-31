Mattarella | 15 minuti la durata del messaggio media sfiora 16 minuti

Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto una durata di circa 15 minuti, in linea con la media degli anni precedenti che si aggira intorno ai 16 minuti. Nonostante alcune variazioni nel tempo, il discorso si inserisce in un consueto momento di riflessione istituzionale.

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - È durato 15 minuti il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, confermando la media degli anni scorsi che sfiora i 16 minuti, anche se naturalmente con minutaggi diversi. Il discorso più lungo resta il primo, il 31 dicembre 2015, 20 minuti e 15 secondi, il più breve, 10 minuti e 13 secondi, quello del 2017, seguito dai 13 minuti e 58 secondi del 2020. Nel 2018 si superarono di poco, 21 secondi, i 14 minuti, mentre nel 2019 e nel 2016 ci si fermò, rispettivamente, a 16 minuti e 11 secondi e a 16 minuti e 16 secondi, poco di più rispetto ai 16 minuti del 2022. 🔗 Leggi su Iltempo.it

