Ordinanza urgente Epatite A a Napoli vietato il consumo di pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti
Il sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza urgente che vieta il consumo di pesce crudo e frutti di mare nei ristoranti della città. La misura è stata adottata per contenere i contagi di Epatite A. L’Asl ha comunicato che sono state intensificate le verifiche sulla preparazione e sulla provenienza dei prodotti utilizzati nei locali pubblici. La decisione riguarda tutte le attività di ristorazione del territorio.
Il sindaco Manfredi firma l'ordinanza per contenere i contagi di Epatite A a Napoli. L'Asl: "Diffusione del virus superiore a 10 volte la media". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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