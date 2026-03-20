Il Napoli affronta la partita con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva, mentre il Cagliari si prepara a reagire dopo il periodo più complicato della stagione. Lobotka torna in campo per i partenopei, e la sfida si svolge con queste protagoniste. La partita si svolge in un clima di attesa e determinazione da entrambe le parti.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli va a caccia della quarta vittoria consecutiva, mentre il Cagliari cerca risposte dopo il momento più difficile della stagione. Come raccontano Raffaele Auriemma e Sergio Demuru su Tuttosport, la sfida dell’Unipol Domus mette in palio punti pesanti per obiettivi opposti. Raffaele Auriemma e Sergio Demuru su Tuttosport sottolineano come i rossoblù arrivino da sei gare senza successi, reduci dal pesante ko di Pisa. Raffaele Auriemma e Sergio Demuru su Tuttosport evidenziano invece il momento positivo degli azzurri, in piena corsa Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, assalto alla quarta vittoria: Lobotka torna, Cagliari in cerca di riscatto

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