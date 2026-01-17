Il Napoli senza Conte torna alla vittoria Lobotka regala il successo col Sassuolo | resta a -6 dall'Inter

Il Napoli torna alla vittoria al Maradona, conquistando i tre punti contro il Sassuolo con un risultato di 1-0. La squadra, priva di Conte e con diverse assenze per infortuni, riesce a ottenere un successo importante che mantiene la distanza di sei punti dall'Inter in classifica. Lobotka firma il gol decisivo, confermando la capacità del team di adattarsi alle sfide della stagione.

