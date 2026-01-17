Il Napoli torna alla vittoria e piega il Sassuolo al Maradona | basta un lampo di Lobotka

Il Napoli ha conquistato una vittoria per 1-0 contro il Sassuolo al Maradona, nel 21° turno di Serie A. La rete decisiva è arrivata da un episodio di Lobotka. Con questo risultato, gli azzurri tornano a vincere dopo tre pareggi consecutivi e salgono a 43 punti, posizionandosi al secondo posto in classifica, in coabitazione con il Milan.

Il Napoli supera 1-0 il Sassuolo al Maradona, nella sfida valida per il 21° turno di Serie A. La squadra di Antonio Conte torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi (due in casa) e sale a 43 punti, agganciando il Milan al secondo posto. Partono forte gli azzurri, in vantaggio già al 7' con un gol di Stanislas Lobotka, pronto a raccogliere in area una respinta di Muric. La squadra di Grosso ha una buona reazione e tiene in ansia la difesa azzurra grazie all'imprevedibilità di Laurentié. Nella ripresa il Sassuolo va ancora a caccia del pareggio, senza trovare la rete. Il Napoli perde Elmas e Rrahmani per infortunio ma con tanto cuore stringe i denti e porta a casa tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione.

