Napolinel mirino una vecchia conoscenza di serie A

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe vedere il ritorno di Dan Ndoye, ex giocatore della serie A. La società partenopea potrebbe inserirlo nelle trattative in corso con il Nottingham Forest, che sta trattando anche l’acquisto di Lucca. Questa possibilità si inserisce in un contesto di possibili movimenti mirati a rafforzare la rosa per la seconda parte della stagione.

Il mercato di gennaio del Napoli potrebbe concludersi con il ritorno di un ex giocatore: Dan Ndoye. L’attaccante potrebbe essere coinvolto nelle trattative che il Nottingham Forest sta facendo per Lucca. Il Napoli non può far mercato se non vende. E quello che incassa potrà spendere. Quindi se dà via Lucca in prestito, evidentemente non potrà che fare un’operazione in prestito.Per questo, occhio a qualche scambio: proprio con il club di Premier. Sean Dyche, il manager del Nottingham, potrebbe dare il via libera per l’addio di Dan Ndoye: come per Lucca, pochi mesi per dare un giudizio negativo. Ndoye è strato strappato proprio al Napoli, con quei 42 milioni versati al Bologna.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il sostituto di Lorenzo Lucca è una vecchia conoscenza della Serie A: valutazione da 25 milioni di euroIl Napoli si prepara a sostituire Lorenzo Lucca, una figura nota nel calcio italiano, con una valutazione di circa 25 milioni di euro.

Napoli, una vecchia conoscenza del Man. City come sostituto di KDB?Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con attenzione, considerando possibili sostituti per KDB.

