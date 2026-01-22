Napoli non solo l’attacco | a centrocampo arriva una vecchia conoscenza della Serie A?

Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo, in particolare per trovare un sostituto affidabile di Anguissa. Tra le possibili soluzioni, potrebbe arrivare una vecchia conoscenza della Serie A. La società valuta attentamente le opzioni disponibili per rafforzare la squadra e mantenere alta la competitività nel corso della seconda parte della stagione.

Il Napoli guarda al mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo, consapevole della necessità di trovare un valido sostituto di Anguissa. L’assenza o il possibile calo di rendimento del camerunense rendono fondamentale l’arrivo di un profilo pronto, esperto e in grado di garantire fisicità, qualità e continuità. Il profilo ideale risponde al nome di Sergej Milinkovic Savic, ex Lazio e centrocampista completo, capace di unire inserimenti, gol e leadership. La sua esperienza nel campionato italiano lo renderebbe un acquisto immediatamente funzionale, senza bisogno di ambientamento. L’ipotesi di acquistarlo subito a gennaio stuzzica la dirigenza partenopea, anche perché Milinkovic Savic rappresenterebbe una soluzione pronta per competere ai massimi livelli.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli,nel mirino una vecchia conoscenza di serie AIl mercato di gennaio del Napoli potrebbe vedere il ritorno di Dan Ndoye, ex giocatore della serie A.

Napoli, nel mirino una vecchia conoscenza di serie AA gennaio, il Napoli ha mostrato interesse per un nome noto nel calcio italiano.

