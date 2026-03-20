Sabato 21 marzo alle 19.22, l’arena coperta di Torun in Polonia ospiterà la finale dei 3000 metri ai Mondiali Indoor 2026. Nadia Battocletti, atleta italiana, parteciperà alla sua prima gara indoor ai campionati mondiali. La competizione vedrà protagonisti gli atleti qualificati provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi su una distanza di 3000 metri.

Sabato 21 marzo alle ore 19.22, l’arena coperta di Torun in Polonia si preparerà ad accogliere la sfida decisiva per Nadia Battocletti nella finale dei 3000 metri ai Mondiali Indoor 2026. La corridora trentina, già medaglia d’argento olimpica e mondiale sui 10.000 metri, affronterà il suo esordio assoluto nella stagione indoor con lo scopo dichiarato di contendere un posto sul podio. L’appuntamento è fissato nel weekend del 20-22 marzo, momento in cui la nostra atleta dovrà dimostrare se la sua sagacia tattica e il suo alto tasso tecnico possono tradursi in successo su una distanza inferiore rispetto a quelle a cui è abituata. Dopo meno di nove minuti di gara, il verdetto sarà noto al pubblico italiano che seguirà la prova attraverso i canali televisivi RaiSportHD e Arena, o tramite le piattaforme di streaming Rai Play, Go e NOW. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nadia Battocletti: esordio indoor ai Mondiali, mira al podio

Articoli correlati

Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streamingNadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22...

Nadia Battocletti mette la ciliegina e firma il tris alla BOclassic, ora Campaccio e indoor. Del Buono sul podioNadia Battocletti ha rispettato lo scontato pronostico della vigilia e ha vinto la BOclassic 2025, tradizionale corsa di San Silvestro che ha animato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nadia Battocletti

Temi più discussi: Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Atletica, c’è la prima star del Pegaso Meeting 2026; Mondiali di atletica indoor a Torun, il programma completo e gli azzurri in gara; ATLETICA Ora è ufficiale: Kelly Doualla sarà la più giovane azzurra di sempre a un Mondiale tra le grandi.

Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streamingNadia Battocletti si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. oasport.it

Sarà Nadia Battocletti una delle star al Pegaso Meeting 2026È Nadia Battocletti la prima stella dell’edizione 2026 del Pegaso Meeting di atletica leggera. La primatista italiana sui 5000 e 10000 metri sarà in gara il prossimo sabato 9 maggio allo stadio Ridolf ... fidal.it

Riunione dello Staff con gli atleti a Torun... domani mattina si inzia... Capitani Nadia Battocletti e Andrea Dallavalle Diretta su: RAISPORT venerdì RaiSport: 10:00-14:05 e 18:30-21:30 sabato RaiPlay Sport 2: 10:00-14:05; RaiSport: 18:30-21:25 domenica RaiS - facebook.com facebook

Nadia Battocletti testerà i 1500 metri al meeting di Firenze. Dopo i Mondiali indoor. Specialità in rilancio dopo anni di stallo. #ANSA x.com