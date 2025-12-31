nadia battocletti mette la ciliegina e firma il tris alla boclassic ora campaccio e indoor del buono sul podio

Nadia Battocletti si è aggiudicata la BOclassic 2025, corsa di San Silvestro che si è svolta a Bolzano per la 51ª volta. Con questa vittoria, la atleta italiana ha completato un tris di successi consecutivi, già iniziato a Campaccio e confermato in indoor. Del Buono si è invece distinto sul podio, consolidando la sua posizione nel panorama nazionale.

Nadia Battocletti ha rispettato lo scontato pronostico della vigilia e ha vinto la BOclassic 2025, tradizionale corsa di San Silvestro che ha animato le vie del centro di Bolzano per la 51ma volta. La fuoriclasse trentina si era presentata nel capoluogo altoatesino per chiudere in bellezza l’anno solare e ha fatto centro per la terza volta consecutiva, arricchendo così il bottino di una stagione che le ha portato in dote due medaglie ai Mondiali (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri), il trionfo agli Europei di Cross e la stoccata sui 10 km agli Europei di corsa su strada. Dopo due giri a ritmo blando, Nadia Battocletti ha accelerato leggermente l’andatura in avvio della terza tornata delle quattro in programma e ha immediatamente fatto il vuoto. 🔗 Leggi su Oasport.it

