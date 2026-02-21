Gennaro Pisapia e Gruppo Smeraldo in concerto a Napoli

Gennaro Pisapia e il Gruppo Smeraldo si esibiscono questa sera a Napoli, portando sul palco uno spettacolo musicale coinvolgente. La serata si svolge nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, un luogo storico del centro città. L’evento inizia alle 20 e richiama appassionati di musica dal vivo. La performance promette di regalare un’esperienza unica, con brani che spaziano tra vari generi e stili. I biglietti sono già in vendita online e nelle biglietterie del teatro.

Il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova a Napoli ospita questa sera alle ore 20 l'atteso spettacolo musicale di Gennaro Pisapia & Gruppo Smeraldo. Gennaro Pisapia ex cantante de I Cimarosa, Peppe Carannante (clarinetto), Michele Cordova (chitarra), Alessandro Pignalosa (mandolino), Francopaolo Perreca (sax soprano e percussioni) e Mario Carannante (violoncello e basso) presenteranno le più belle canzoni napoletane scritte dai grandi poeti e compositori dell'800 e '900, che hanno reso la città di Napoli famosa in tutto il mondo. In scaletta brani immortali come "Te voglio bene assaje", "Palomma 'e notte", "Chella lla", ma anche classici del calibro di "Era de maggio", "Pigliate 'na pastiglia", "Carmela", "Guapparia" e "Luna rossa" Ospite della serata il "Professore del web" Claudio Canzanella che racconterà storie, aneddoti e il significato dei numeri al lotto attraverso la canzone napoletana, e non solo.