Vittorio Grigolo musica che cura Arie senza tempo al galà per Komen

Vittorio Grigolo si esibisce al galà per Komen con arie senza tempo, portando sul palco una musica che, a suo dire, ha il potere di curare l’anima. Il cantante italiano ricorda ancora con gratitudine il giorno del 2007 in cui Luciano Pavarotti, nonostante la malattia, lo accolse nella sua casa di Pesaro per ascoltarlo e gli concesse un’audizione indimenticabile: «Luciano era ammalato, eppure volle ascoltarmi e mi fece cantare ‘La Bohème’». Una scena che, tra le note e le emozioni, distingue ancora oggi la carriera di Grigolo.

Vittorio Grigolo non finirà mai di dire 'grazie' a Luciano Pavarotti, fin da quel giorno del 2007 in cui il tenorissimo lo accolse nella sua casa di Pesaro per concedergli una straordinaria audizione: "Luciano era ammalato, eppure volle ascoltarmi e mi fece cantare 'La Bohème' – ha raccontato –. Poi alla fine mi disse: 'Ciccio, ricordati che sei un signor tenore e hai carisma. Vai a prenderti il successo che meriti'. Grazie, grazie per sempre". Sarà dunque idealmente nel segno di Luciano Pavarotti anche lo speciale evento benefico che lunedì 16 febbraio alle 20.30 porterà Grigolo all'auditorium Manzoni, protagonista del galà lirico Music for the cure, dedicato alla raccolta fondi a favore del comitato emiliano romagnolo di Komen Italia per il progetto Donne al centro e della Fondazione Sant'Orsola - Reparto di Chirurgia senologica.