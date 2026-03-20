Muore dopo l’intervento | Niente colpe dei medici

Una donna è deceduta dopo un intervento al cuore, nonostante la famiglia avesse richiesto giustizia. Il tribunale ha stabilito che i medici non sono responsabili e ha negato il risarcimento ai parenti. La famiglia sarà inoltre tenuta a pagare le spese legali. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

Muore dopo un intervento al cuore, la famiglia chiede giustizia ma per il tribunale non c’è colpa. Risarcimento negato e parenti condannati alle spese. Tutto parte da un intervento di bypass eseguito ad Ancona nel novembre 2017. L’operazione riesce, ma il decorso si complica: emergono problemi neurologici e un versamento di liquido attorno al cuore. Il paziente viene poi trasferito a San Benedetto del Tronto, dove il quadro precipita il giorno successivo. Rientro urgente ad Ancona, tentativi disperati, poi il decesso il 2 dicembre. I familiari puntano il dito contro la gestione clinica: controlli insufficienti, un trasferimento ritenuto troppo rischioso, un problema al cuore che, sostengono, poteva essere intercettato prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Muore dopo l’intervento: "Niente colpe dei medici" Articoli correlati Giulio, vivo per miracolo (della scienza) dopo la malattia scatenata da una tossina. “Le scelte giuste dei medici in pochi istanti, l’intervento e la rinascita”Forlì, 28 gennaio 2026 – Ci sono mattine che non iniziano con una campanella, ma con un’emozione condivisa. Muore 64enne dopo due accessi al pronto soccorso: 8 medici indagatiDramma nella vigilia di Natale a Roccadaspide: una 64enne, originaria di Castel San Lorenzo, è morta in ospedale dopo aver accusato forti dolori... Caught husband cheating on, I tore up our marriage certificate!#chinesedrama Approfondimenti e contenuti su Muore dopo Temi più discussi: Muore dopo l’intervento: Niente colpe dei medici; Donna 71enne muore dopo operazione a Torrette, 18 indagati tra medici e infermieri; Operata d'urgenza, 75enne muore al Villa Scassi: aperta un'inchiesta; Muore dopo l'intervento: addio a Brio, il documentarista che raccontava le sfumature umane. Muore dopo un intervento, 1,3 milioni di risarcimento agli eredi: «Ha vissuto una lucida agonia»Un risarcimento complessivo di oltre 1,3 milioni di euro è stato riconosciuto dal Tribunale di Catania ai familiari di una paziente deceduta nel ... msn.com Donna 71enne muore dopo operazione a Torrette, 18 indagati tra medici e infermieriLa paziente, abruzzese, doveva sostituire una valvola cardiaca. Complicazioni dopo l'intervento. Si attende ora l'autopsia ... rainews.it Camion si ribalta dopo lo scontro con una macchina: muore il conducente Incidente nel Ragusano... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Muore dopo 40 giorni di agonia in ospedale a Catania e la famiglia ottiene un risarcimento da 1,3 milioni di euro x.com