Giulio vivo per miracolo della scienza dopo la malattia scatenata da una tossina Le scelte giuste dei medici in pochi istanti l’intervento e la rinascita

Forlì, 28 gennaio 2026 – Questa mattina, una storia di salvezza e speranza ha preso il via in un ospedale di Forlì. Giulio, che sembrava destinato a non farcela, ora racconta di come un intervento rapido e le scelte dei medici gli abbiano permesso di sopravvivere a una grave infezione da tossina. Una vicenda che dimostra come la prontezza e la competenza possano fare la differenza tra la vita e la morte.

Forlì, 28 gennaio 2026 – Ci sono mattine che non iniziano con una campanella, ma con un'emozione condivisa. Questa è cominciata così, al Centro Salesiano Cnos-Fap di Forlì: nel silenzio attento di ragazzi che ascoltavano la storia di un giovane come loro tornato indietro da un confine sottile, quello tra la vita e la morte. Giulio Orioli ha 25 anni, è forlivese, laureato in Economia e Commercio. La scorsa estate una malattia rarissima, causata da una tossina prodotta da un comune batterio, lo ha portato d'urgenza in ospedale. La sua sola presenza, oggi, vale più di molte parole.

