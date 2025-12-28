Muore 64enne dopo due accessi al pronto soccorso | 8 medici indagati

Una donna di 64 anni, originaria di Castel San Lorenzo, è deceduta all’ospedale di Roccadaspide dopo aver subito due accessi al pronto soccorso per forti dolori addominali. L’episodio, avvenuto nella vigilia di Natale, ha portato all’iscrizione di otto medici nel registro degli indagati. La vicenda solleva nuovamente questioni sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla responsabilità medica.

Dramma nella vigilia di Natale a Roccadaspide: una 64enne, originaria di Castel San Lorenzo, è morta in ospedale dopo aver accusato forti dolori addominali e due accessi consecutivi al pronto soccorso. La vicenda ha scosso profondamente la comunità e ora è sotto la lente della magistratura.La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo 3 giorni: indagati due medici Leggi anche: Dimesso dal pronto soccorso, muore dopo tre giorni: indagati due medici Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scontro tra un'auto e un mezzo agricolo, ​Pasquale Lombardi muore dopo 40 giorni di agonia in ospedale: lascia la moglie e due figli; Finì con l'auto sotto un trattore, muore dopo un mese di agonia; Lago Patria: trovato morto in un canale 64enne di Marcianise; Malore dentro la pasticceria della piazza, si accascia al suolo davanti agli altri clienti e muore sul colpo. Scontro tra un'auto e un mezzo agricolo, Pasquale Lombardi muore dopo 40 giorni di agonia in ospedale: lascia la moglie e due figli - Dopo oltre quaranta giorni di ricovero, è morto Pasquale Lombardi, 64 anni, residente a San Pietro al Tanagro, Salerno, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale il 13 ... msn.com

Perde il controllo dello scooter sul Lungotevere Flaminio, muore 64enne - Da una prima ricostruzione sembra che non siano coinvolti altri veicoli. rainews.it

Travolto mentre attraversa strisce pedonali, muore 64enne di Conversano: anziano condannato a un anno e 6 mesi - Un 81enne di Desenzano del Garda è stato condannato a un anno e 6 mesi di reclusione, con patente sospesa, con l’accusa di omicidio stradale per la morte di Angelo Buonsante, 64enne di Conversano ... msn.com

⬛️ AUTO CONTRO TRATTORE A NOVEMBRE. MUORE 64ENNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO Era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto lo scorso 13 novembre sulla Provinciale che collega Polla a Sant'Arsenio. Non ce l’ha fatta il 64e - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.