Alle ore 12:00, presso il Mercato Centrale Roma, si è tenuta una conferenza stampa per presentare una nuova iniziativa benefica promossa dal mercato stesso. La campagna mira a trasformare il cibo in un gesto di solidarietà, sostenendo l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Un progetto che unisce comunità e solidarietà, evidenziando il ruolo sociale del Mercato Centrale come spazio di accoglienza e sostegno.

Oggi, alle ore 12:00, si è svolta presso il Mercato Centrale Roma una conferenza stampa dedicata alla presentazione della nuova campagna di beneficenza, ideata e promossa da Mercato Centrale, a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Questa iniziativa prenderà ufficialmente avvio il 15 gennaio 2026, come riportato in una nota dell’ospedale pediatrico. Durante l’incontro con i giornalisti, sono intervenuti Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale, Tiziano Onesti, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, e Lucia Celesti, responsabile del progetto Accoglienza dell’ospedale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sociale: cibo diventa accoglienza, Mercato centrale Roma sostiene ospedale Bambino Gesu’

