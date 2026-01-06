Mercato Juve non solo Muharemovic | nel Sassuolo c’è un altro osservato speciale

Nel mercato della Juventus, l'attenzione non si ferma solo su Muharemovic. Tra le società monitorate dai bianconeri, il Sassuolo si distingue per un altro talento che sta attirando interessi e analisi approfondite. La strategia di osservazione mira a identificare profili emergenti e potenzialmente utili all'organico futuro della Juventus, mantenendo un approccio selettivo e attento alle opportunità offerte dal mercato.

che i bianconeri stanno seguendo con grande attenzione. In occasione della sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juventus, la dirigenza bianconera ha puntato i propri radar su due profili chiave della formazione neroverde: il difensore Tarik Muharemovic e il portiere Arijanet Muri?. Arijanet Muri?: il "colosso" che stupisce. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta seguendo con crescente interesse le prestazioni di Arijanet Muri?. Il portiere kosovaro, classe 1998, si è imposto come una delle rivelazioni più liete della stagione del Sassuolo: Caratteristiche fisiche: con un'altezza di 198 cm, Muri? è un estremo difensore imponente, particolarmente efficace nelle uscite alte e nell'occupazione dello specchio della porta.

