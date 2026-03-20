Motori Vincenzo Credi vice presidente nazionale Aci | Una vittoria di squadra nel nostro centenario

L’Automobile Club Italia ha completato il commissariamento straordinario con l’insediamento del nuovo presidente, Geronimo La Russa. Contestualmente, è stato ufficializzato anche il nuovo consiglio direttivo nazionale. Vincenzo Credi, vice presidente nazionale dell’associazione, ha commentato la fase conclusiva come una vittoria di squadra nel centenario dell’ente. La presentazione ufficiale del nuovo organo si è svolta nelle ultime ore.

Conclusosi il commissariamento straordinario con l’insediamento del neoeletto presidente dell’ Automobil Club Italia Geronimo La Russa, l’Automobil Club Italia ha anche definito il nuovo consiglio direttivo nazionale. Il presidente di Aci Modena, Vincenzo Credi, non solo ne è entrato a far parte, ma è stato nominato vicepresidente Aci assieme al professor Piergiorgio Re, presidente di Aci Torino, ed all’avvocato Francesco Ranieri, presidente di Aci Bari. Un riconoscimento molto importante che dà lustro all’ente della città dei motori proprio nell’anno del centenario di nascita, quel lontano febbraio del 1926 dove gli imprenditori più illustri di Modena diedero vita all’Automobil Club di Modena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motori. Vincenzo Credi vice presidente nazionale Aci: "Una vittoria di squadra nel nostro centenario» Articoli correlati Leggi anche: Centenario Aci Frosinone con il Presidente Nazionale Avv. Antonino Geronimo La Russa Il neo-presidente dell’ACI nazionale La Russa in visita al neo-presidente lombardo BettoniUna visita all’insegna dello scambio di cortesie, felicitazioni e auguri questa mattina 16 gennaio nella sede centrale dell’ACI di Bergamo in Via Maj...