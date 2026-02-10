Centenario Aci Frosinone con il Presidente Nazionale Avv Antonino Geronimo La Russa
Il centenario dell’Automobile Club Frosinone si apre con una cerimonia ufficiale alla presenza del Presidente Nazionale, Avv. Antonino Geronimo La Russa. L’evento segna un secolo di attività, con molte iniziative previste per tutto il 2026. La festa celebra i valori di sempre e l’impegno dell’Ente al servizio della comunità locale.
Nel mese di ottobre 1926 veniva fondato l’Automobile Club Frosinone. A distanza di cento anni, l’Ente celebra un percorso ricco di storia, valori e impegno al servizio del territorio attraverso un articolato programma di eventi e iniziative che accompagnerà l’intero anno 2026, fino al mese di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Governo: Cdm delibera nomina Geronimo La Russa a presidente Aci
Questa mattina il Consiglio dei ministri ha deciso di nominare Geronimo La Russa come nuovo presidente dell’Aci.
Il Cdm delibera la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci
Il Consiglio dei Ministri ha ufficializzato la nomina di Geronimo La Russa a presidente dell’Aci.
