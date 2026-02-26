Venerdì 27 febbraio si terrà la prima giornata di prove libere del GP della Thailandia, primo appuntamento del Motomondiale 2026. Gli orari delle sessioni e il programma completo sono stati annunciati, permettendo agli appassionati di seguire da vicino l’andamento delle qualifiche e delle libere. La manifestazione si svolgerà sul circuito thailandese, con tutte le moto pronte a scendere in pista.

Venerdì 27 febbraio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Thailandia, primo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Buriram, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. Tanta curiosità su quello che accadrà sulla pista thailandese in MotoGP. I piloti e i team potranno sfruttare i riferimenti offerti da test pre-season che si sono disputati su questa pista, ma sarà chiaramente tutto da vedere in relazione ai possibili cambiamenti meteorologici. La Ducati vuole monopolizzare la scena e il confronto tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia sarà il tema, ma attenzione all’inserimento di Marco Bezzecchi su Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la MotoGP in tv, GP Thailandia 2026: orari prove libere, programma 27 febbraio, streaming

