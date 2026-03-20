MotoGp Acosta il più veloce nelle prime libere in Brasile

Nella prima sessione delle libere del Gp del Brasile di MotoGp, Pedro Acosta ha registrato il miglior tempo. La gara si svolge a Goiania, seconda tappa del Motomondiale di quest'anno. La sessione ha visto vari piloti impegnati in test e qualifiche, con Acosta che ha conquistato la posizione di testa. La classifica dei tempi è stata aggiornata con questa prima prova.

Logistica e inclusione: le imprese Alis aprono le porte ai rifugiati. Intesa con il Cir Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Salute 4.0, arriva il cerotto smart: rilascia antibiotici solo se serve Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazione Roma, 20 mar. (askanews) – Pedro Acosta si prende la prima sessione della storia della MotoGP a Goiania per il Gp del Brasile di MotoGp, secondo appuntamento del Motomondiale. Sessione disputata su pista bagnata ma in progressivo miglioramento: il pilota Ktm ha preceduto Miller (unico competitivo con le gomme slick) e Bezzecchi (Aprilia). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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