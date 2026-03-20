In Brasile, le prime libere della classe Moto3 sono state influenzate da intense precipitazioni, con la pista bagnata che ha reso difficile la sessione. Uriarte ha registrato il miglior tempo, mentre la KTM ha conquistato una tripletta con tre piloti tra i più veloci. Pini si è piazzato in quarta posizione, completando così un turno caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.

Dopo aver accumulato un ritardo di oltre un'ora, causa condizioni non idonee del circuito, la Moto3 ha aperto il programma del venerdì del GP del Brasile, seconda prova del Motomondiale 2026. Sul tracciato Ayrton Senna, il più veloce delle FP1 è stato lo spagnolo Brian Uriarte (Ktm), grazie al crono di 1'32"812. Al secondo posto si piazza Maximo Quiles (Ktm, +0"394), davanti a Joel Esteban (Ktm, +0"794), terzo. Tempi inevitabilmente alti, vista la pioggia caduta per gran parte della sessione. I commissari di pista hanno lavorato per cercare di rimuovere i principali accumuli d'acqua e all fine i piloti hanno girato ugualmente e con buona continuità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande pioggia in Brasile: Uriarte il più veloce nelle prime libere Moto3

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