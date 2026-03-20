MotoGP GP del Brasile | Acosta il più veloce nelle FP1 bagnate a Goiânia Miller secondo con le slick

Nella prima sessione di prove libere del GP del Brasile di MotoGP, disputata a Goiânia, Acosta si è distinto come il più veloce nonostante le condizioni di pioggia, mentre Miller ha concluso al secondo posto con le gomme slick. La pista, dedicata ad Ayrton Senna e tornata in calendario dopo quasi vent’anni, ha visto i piloti adattarsi alle condizioni di bagnato.

La MotoGP torna in Brasile dopo vent’anni di assenza e lo fa sul circuito di Goiânia, intitolato ad Ayrton Senna e non ospitato dal Mondiale dal 1989. L’esordio non poteva essere più incerto: la pioggia del mattino ha costretto a posticipare di un’ora e mezza il via delle FP1 e ha tenuto la pista bagnata per quasi tutta la sessione, rendendo le gomme rain le protagoniste assolute del primo turno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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