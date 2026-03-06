Simbolismo in Italia ’Arte nuova’ capace di catturare le emozioni

In Italia, l’arte nuova si distingue per il suo approccio simbolico, puntando a catturare le emozioni e l’atmosfera che avvolge le cose, piuttosto che rappresentarle in modo realistico. Questa corrente artistica si concentra sull’ambiguità e il mistero, lasciando spazio all’interpretazione personale di chi osserva. L’obiettivo è creare un legame emotivo attraverso immagini che evocano sensazioni, senza cercare di spiegare o descrivere direttamente la realtà.

di Stefano Marchetti "L'arte nuova non vuole rappresentare le cose, ma l'alone di mistero che le circonda. Non il visibile, ma l'invisibile che nel visibile traspare". Così scrisse Angelo Conti, filosofo e storico dell'arte, nella raccolta 'La beata riva', pubblicata nel 1900, proprio all'alba di un nuovo secolo. E nelle sue parole leggiamo un'efficace definizione di quella 'arte nuova' che chiamiamo Simbolismo, una pittura che non intendeva 'descrivere', ma mirava a catturare la realtà interiore, gli stati d'animo, le emozioni. In Francia nacque già verso il 1880, in Italia si affacciò qualche anno più tardi e trovò interpreti di eccezionale profondità.