Il Simbolismo in Italia dal 14 marzo la grande mostra alla Fondazione Magnani-Rocca
Dal 14 marzo, alla Fondazione Magnani-Rocca, si svolge una vasta mostra dedicata al Simbolismo in Italia. Presentando oltre 140 opere tra dipinti, sculture e incisioni, l’esposizione offre un’ampia panoramica sulla stagione artistica più visionaria tra Otto e Novecento, evidenziando il dialogo tra arte e mistero che caratterizzò questo movimento. Un’occasione per approfondire un capitolo importante della storia dell’arte italiana in un contesto ricco di suggestioni.
Bellezza, mistero, ossessione. Una delle più grandi mostre mai dedicate al Simbolismo italiano. Più di 140 opere — dipinti, sculture, incisioni — rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra Otto e Novecento: un capitolo che si sviluppò in dialogo serrato con una. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
