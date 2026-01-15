Il Simbolismo in Italia dal 14 marzo la grande mostra alla Fondazione Magnani-Rocca

Dal 14 marzo, alla Fondazione Magnani-Rocca, si svolge una vasta mostra dedicata al Simbolismo in Italia. Presentando oltre 140 opere tra dipinti, sculture e incisioni, l’esposizione offre un’ampia panoramica sulla stagione artistica più visionaria tra Otto e Novecento, evidenziando il dialogo tra arte e mistero che caratterizzò questo movimento. Un’occasione per approfondire un capitolo importante della storia dell’arte italiana in un contesto ricco di suggestioni.

