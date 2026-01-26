Cure palliative taglio del nastro per la mostra ’Veglieremo su di te’

È stata inaugurata la mostra ’Veglieremo su di te’, dedicata a Cicely Saunders, pioniera delle cure palliative. L’esposizione ripercorre la vita e l’opera di questa figura fondamentale, evidenziando il suo impegno nel promuovere un’assistenza che rispetti la dignità e allevi la sofferenza di chi affronta malattie inguaribili. Un’occasione per conoscere un contributo essenziale nel campo delle cure e del supporto alle persone in difficoltà.

Una mostra per raccontare la vita e l’opera di Cicely Saunders, la donna che ha cambiato per sempre il modo di prendersi cura delle persone affette da malattie inguaribili, ponendo al centro la dignità della persona e l’attenzione alla sofferenza in tutte le sue forme. La mostra, che si intitola ’Veglieremo su di te’, ed è stata inaugurata ieri alla sala Dondero del Terminal, organizzata da Banco farmaceutico – delegazione di Fermo e Associazione L’Abbraccio di Montegranaro. Entrambi sono realtà unite dalla condivisione di una comune cultura del dono: da un lato il recupero e la distribuzione di farmaci a persone in condizioni di povertà sanitaria, dall’altro la presenza quotidiana accanto ai malati e alle famiglie all’interno dell’ Hospice La Farfalla di Montegranaro, insieme a un costante impegno nella diffusione della corretta informazione sulle cure palliative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

