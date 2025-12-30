Serbia | tregua sul gas russo ma lo scontro con Mosca sul petrolio sanzionato resta aperto

La Serbia ha ottenuto una tregua sul gas russo, ma lo scontro con Mosca riguardo al petrolio, soggetto a sanzioni, rimane irrisolto. Il presidente Vucic può festeggiare, ma la situazione evidenzia ancora le tensioni tra Belgrado e Mosca, indicando che le questioni energetiche continuano a rappresentare un elemento di instabilità e di delicato equilibrio geopolitico.

Il presidente della Serbia, Alexander Vu?i?, può cantare vittoria, ma potrebbe trattarsi di una vittoria di Pirro. Nella sofistica partita energetica che si sta giocando a ogni latitudine, Belgrado è riuscita a incassare un accordo trimestrale per le forniture di gas dalla Russia che permetterà ai serbi di affrontare l'inverno rigido dei Balcani. Gli impegni presi prevedono l' erogazione di oro blu a basso costo fino al 31 marzo 2026, ma nei prossimi mesi lo scenario potrebbe presto cambiare. Con l'arrivo della prossima primavera, Belgrado potrebbe trovarsi nel pieno di una tempesta geopolitica alimentata dalla dipendenza energetica da Mosca, dalle sanzioni inflitte da Washington a danno di una sua raffineria parzialmente di proprietà russa e dall'eventuale adesione all'Unione europea.

“Serbia disperata senza il gas russo”/ Ministro Handanovic: “Danneggiati dalla decisione dell’Ue” - C'è una Serbia disperata e che sta vivendo una situazione molto difficile a causa del taglio delle forniture di gas russo in Ue: ecco cosa è emerso La Serbia dovrà affrontare probabilmente un duro ... ilsussidiario.net

Serbia in crisi energetica, Vucic vede ambasciatore russo - La pesante situazione energetica della Serbia, con il gruppo petrolifero Nis sempre sotto sanzioni americane e nell'incertezza sul futuro delle forniture di gas russo, è stata al centro di un ... ansa.it

