Morto Umberto Bossi l?amore-odio con Napoli e i suoi miti | le canzoni la tavola e la lite con Daniele

È morto Umberto Bossi, figura politica nota per il suo rapporto complesso con Napoli e i suoi miti. Contrariamente a Silvio Berlusconi, che aveva legami stretti con la città, Bossi non ha mai mostrato un particolare interesse per il capoluogo partenopeo. La sua vita pubblica è stata segnata anche da canzoni, momenti conviviali e uno scontro con un altro politico.

A differenza di Silvio Berlusconi, che lo sdoganò al governo nazionale ed era un habitué di Napoli, Umberto Bossi non ha mai avuto particolare attrazione per il capoluogo partenopeo. Ci venne a malincuore, costretto da ragioni politiche, quel sabato 24 febbraio 2001, invitato a parlare alla Conferenza programmatica di tre giorni organizzata da An, allora guidata da Gianfranco Fini. Ragioni di alleanze a destra e, al teatro della mostra d'Oltremare, il senatùr si presentò in abito blu e camicia biancoverde. Parlò di «passi avanti compiuti», di «tempi maturi». Poi, sulle alleanze per guidare il capoluogo campano, con ironia concluse: «Siamo pronti a scendere giù in massa per dare una mano al tandem Martusciello-Mussolini». 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morto Umberto Bossi, l?amore-odio con Napoli e i suoi miti: le canzoni, la tavola e la lite con Daniele Articoli correlati Leggi anche: Morto Umberto Bossi, l’amore infinito per la moglie Manuela: quando si sono conosciuti Leggi anche: Umberto Bossi è morto: ma chi sono i suoi quattro figli: Riccardo, Renzo, Roberto ed Eridano Una raccolta di contenuti su Morto Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; La Lega perde il suo Senatùr. È morto Umberto Bossi; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; Incidente a Caravaggio, c’è la denuncia per omicidio stradale dopo la morte del papà e della suocera. È morto Umberto Bossi, l’uomo che ha cambiato il volto della politica italianaDalla rivolta del Nord alla costruzione della Padania: parabola irregolare di un leader che ha anticipato toni, simboli e contraddizioni dell’Italia di oggi. laprovinciadivarese.it Morto Umberto Bossi, l’uomo che creò la Lega NordMILANO – Morto Umberto Bossi, l’uomo che fece della Lega Nord un partito nazionale. Il fondatore del Carroccio aveva 84 anni. Il decesso all’ospedale di Circolo di Varese. Da quanto si apprende, Bossi ... livesicilia.it Morto Umberto Bossi, Matteo Salvini cancella tutti gli appuntamenti di domani. Poi l'annuncio della Lega >> https://buff.ly/1VRhXdR - facebook.com facebook Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com