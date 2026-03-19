È morto Umberto Bossi addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord

È morto a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. La notizia è stata diffusa questa sera a Varese, dove Bossi viveva. La sua scomparsa è stata confermata dall’agenzia Agi. Bossi aveva avviato il movimento politico negli anni novanta, contribuendo alla sua crescita nel panorama nazionale. La sua morte segna la fine di una figura storica nel panorama politico italiano.

È morto a 84 anni Umberto Bossi. Il fondatore della Lega è deceduto oggi 19 marzo in serata a Varese, secondo quanto riferisce l’agenzia Agi. Da Cassano Magnago al Senato: come Bossi ha costruito la Lega partendo da zero. Umberto Bossi, classe 1941, nasce a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Prima di diventare il “Senatur” ne fa di tutti i colori: lavori di ogni tipo, una facoltà di Medicina mai completata a Pavia e persino un tentativo al Festival di Castrocaro nel 1961 con il suo complesso musicale, finito con una bocciatura. Politicamente parte da tutt’altra sponda, si iscrive al PCI di Samarate nel 1975, ma la svolta arriva nel 1979 con l’incontro con Bruno Salvadori, leader dell’Unione Valdôtaine. 🔗 Leggi su Open.online

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