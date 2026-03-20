Morto l' attore americano Chuck Norris star del cinema e dei meme

È morto l’attore americano Chuck Norris, noto per i ruoli nei film d’azione e diventato anche protagonista di molti meme dedicati alla sua presunta invincibilità. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi successi nel cinema e nella televisione, rendendolo una figura iconica del genere. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata dai suoi rappresentanti.

È morto l'attore americano Chuck Norris, star del cinema d'azione e protagonista di numerosi meme sulla sua invincibilità. Lo ha reso noto la famiglia. L'interprete ed ex campione del mondo di karate, il 10 marzo ha compiuto 86 anni, e secondo il sito Tmz nelle scorse ore era stato ricoverato per "un'emergenza medica sull'isola di Kauai". Il campione di arti marziali era diventato un'icona del cinema d'azione ed era il protagonista della celebre serie 'Walker, Texas Ranger'. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì scorso a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Stamattina la sua famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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