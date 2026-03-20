Morto l’iconico attore Chuck Norris

L’attore e maestro di arti marziali Chuck Norris è deceduto oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni. La notizia della sua morte è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Norris è conosciuto per aver interpretato ruoli iconici nel cinema e per aver promosso le arti marziali negli Stati Uniti. La sua scomparsa segna la fine di una carriera lunga e influente nel mondo dello spettacolo.

Si è spento oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni, l’iconico attore e maestro di arti marziali Chuck Norris. Dagli schermi di “Walker, Texas Ranger” ai meme che hanno fatto ridere il mondo, Norris resterà per sempre un simbolo di forza e leggenda. Nato come Carlos Ray Norris nel. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Morto l’iconico attore Chuck Norris Articoli correlati Leggi anche: Morto l'attore Chuck Norris, aveva 86 anni Leggi anche: È morto Chuck Norris, l’attore aveva 86 anni Bruce Lee vs Chuck Norris Contenuti e approfondimenti su Chuck Norris Discussioni sull' argomento Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii; Cillian Murphy?: Thomas Shelby in Peaky Blinders? Ho vissuto 13 anni insieme a lui, siamo invecchiati insieme. Chuck Norris, come è morto l'attore? Gli allenamenti, il ricovero improvviso e il «buon umore» prima del decessoChuck Norris è morto alle Hawaii il 20 marzo, dopo il ricovero improvviso avvenuto nelle ore precedenti sull’isola di Kauai. Addio a ... msn.com È morto Chuck Norris: la leggenda del cinema action aveva 86 anniÈ giunta pochi minuti fa la notizia della morte di Chuck Norris: il leggendario attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni ... cinema.everyeye.it ULTIM’ORA: L’iconico attore Chuck Norris sarebbe stato ricoverato d’urgenza alle Hawaii. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute né sulle cause del ricovero. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore da fonti vici - facebook.com facebook