Morto l’iconico attore Chuck Norris

Da ilsipontino.net 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attore e maestro di arti marziali Chuck Norris è deceduto oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni. La notizia della sua morte è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. Norris è conosciuto per aver interpretato ruoli iconici nel cinema e per aver promosso le arti marziali negli Stati Uniti. La sua scomparsa segna la fine di una carriera lunga e influente nel mondo dello spettacolo.

Si è spento oggi, 20 marzo 2026, all’età di 86 anni, l’iconico attore e maestro di arti marziali Chuck Norris. Dagli schermi di “Walker, Texas Ranger” ai meme che hanno fatto ridere il mondo, Norris resterà per sempre un simbolo di forza e leggenda. Nato come Carlos Ray Norris nel. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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