Chuck Norris è morto l' attore e campione di arti marziali aveva 86 anni | fu star di ?Walker Texas Ranger?

Da ilmessaggero.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È venuto a mancare all'età di 86 anni l’attore e artista marziale noto per aver interpretato il personaggio principale nella serie televisiva

Lutto nel cinema. Il campione di arti marziali Chuck Norris, diventato una leggendaria star del cinema d’azione e protagonista della celebre serie “Walker, Texas Ranger”, è morto: aveva 86 anni. Norris era stato ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo e la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento quella stessa mattina. «Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace», hanno scritto i familiari. I film d'azione Numerosi i film d'azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come 'Rombo di tuono', 'Delta Force', 'Una magnum per McQuade' e 'Il codice del silenzio'. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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