È venuto a mancare all'età di 86 anni l’attore e artista marziale noto per aver interpretato il personaggio principale nella serie televisiva

Lutto nel cinema. Il campione di arti marziali Chuck Norris, diventato una leggendaria star del cinema d’azione e protagonista della celebre serie “Walker, Texas Ranger”, è morto: aveva 86 anni. Norris era stato ricoverato in un ospedale delle isole Hawaii giovedì 19 marzo e la sua famiglia ha diffuso un comunicato oggi, venerdì 20 marzo, annunciando che si è spento quella stessa mattina. «Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vogliamo far sapere che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace», hanno scritto i familiari. I film d'azione Numerosi i film d'azione che lo hanno reso noto al grande pubblico, come 'Rombo di tuono', 'Delta Force', 'Una magnum per McQuade' e 'Il codice del silenzio'. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chuck Norris è morto, l'attore e campione di arti marziali aveva 86 anni: fu star di ?Walker, Texas Ranger?

Articoli correlati

È morto Chuck Norris, leggenda delle arti marziali e star di “Walker, Texas Ranger”È morto Chuck Norris, icona delle arti marziali e volto indimenticabile della serie cult “Walker, Texas Ranger”.

Leggi anche: Chuck Norris, è morto il celebre attore di ‘Walker Texas Ranger’: aveva 86 anni

Una selezione di notizie su Chuck Norris

Temi più discussi: Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii; Paura per Chuck Norris, ricoverato in ospedale alle Hawaii: cosa è successo.

È morto Chuck Norris: la leggenda del cinema action aveva 86 anniÈ giunta pochi minuti fa la notizia della morte di Chuck Norris: il leggendario attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni ... cinema.everyeye.it

Chuck Norris è morto, aveva 86 anniChuck Norris è morto a 86 anni. «È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate ... leggo.it

ULTIM’ORA: L’iconico attore Chuck Norris sarebbe stato ricoverato d’urgenza alle Hawaii. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute né sulle cause del ricovero. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore da fonti vici - facebook.com facebook