È morto Chuck Norris l'attore aveva 86 anni

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto a 86 anni l’attore noto per i ruoli d’azione e i film di successo. La famiglia ha confermato la scomparsa in un comunicato, specificando che era circondato dai familiari al momento della morte e che ora riposa in pace. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla causa.

Addio a Chuck Norris, l'attore è morto all'età di 86 anni. La notizia da un comunicato della famiglia: "vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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