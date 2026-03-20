È morto Chuck Norris l'attore aveva 86 anni

È morto a 86 anni l’attore noto per i ruoli d’azione e i film di successo. La famiglia ha confermato la scomparsa in un comunicato, specificando che era circondato dai familiari al momento della morte e che ora riposa in pace. La notizia è stata diffusa pubblicamente senza ulteriori dettagli sulla causa.

Addio a Chuck Norris, l'attore è morto all'età di 86 anni. La notizia da un comunicato della famiglia: "vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: È morto Carlo Cecchi, attore a teatro e al cinema: aveva 86 anni Leggi anche: Emergenza medica per Chuck Norris, l’attore ricoverato alle Hawaii Chuck Norris conquista le vette anche a 85 anni Una raccolta di contenuti su Chuck Norris Temi più discussi: Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger; Chuck Norris è stato ricoverato in ospedale alle Hawaii; Paura per Chuck Norris, ricoverato in ospedale alle Hawaii: cosa è successo. Chuck Norris ricoverato in ospedale alle Hawaii: paura per l'attore 86enneChuck Norris ricoverato alle Hawaii per un'emergenza medica sull'isola di Kauai. L'attore 86enne sarebbe di buon umore. tgcom24.mediaset.it Chuck Norris è morto, aveva 86 anniChuck Norris è morto a 86 anni. «È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate ... leggo.it ULTIM’ORA: L’iconico attore Chuck Norris sarebbe stato ricoverato d’urgenza alle Hawaii. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle sue condizioni di salute né sulle cause del ricovero. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore da fonti vici - facebook.com facebook