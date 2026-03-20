morto chuck norris addio al walker texas ranger

È morto a 86 anni Chuck Norris, celebre attore e icona del cinema d'azione noto soprattutto per il ruolo di Walker Texas Ranger. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore e ha suscitato reazioni di addio da parte di fan e colleghi. Norris, figura fondamentale nel panorama dello spettacolo, lascia un’eredità fatta di numerosi film e serie televisive.

Si è spento a 86 anni Chuck Norris, uno dei volti più iconici del cinema action e della cultura pop globale. Attore, artista marziale e simbolo di un immaginario fatto di forza e disciplina, Norris ha costruito una carriera lunga oltre mezzo secolo, attraversando epoche e trasformazioni dell’intrattenimento. Dai set hollywoodiani agli schermi televisivi con Walker Texas Ranger, fino alla dimensione virale dei social, il suo nome è diventato sinonimo di leggenda. E oggi, con la sua scomparsa, resta un’eredità che va ben oltre il grande schermo. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Dilei.it

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