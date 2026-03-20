L’attore noto per il ruolo in Walker Texas Ranger è deceduto il 19 marzo all’età di 86 anni. La notizia è stata comunicata pubblicamente con un messaggio di ringraziamento rivolto a chi ha seguito la sua carriera. La sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine all’attore. La famiglia ha espresso gratitudine per l’affetto mostrato dal pubblico nel corso degli anni.

Chuck Norris è morto. Il celebre attore di Walker Texas Ranger si è spento il 19 marzo all'età di 86 anni. «È con grande tristezza che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi assicuriamo che era circondato dalla sua famiglia e se n’è andato in pace», ha annunciato la famiglia con un post su Instagram. L'annuncio della famiglia Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chuck Norris (@chucknorris) «Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e un nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Chuck Norris è morto, l'attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni. «Grazie per averlo amato insieme a noi»

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