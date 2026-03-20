È stata annunciata la morte di un attore noto per il ruolo in una celebre serie televisiva. L’attore, famoso anche come artista marziale e protagonista di numerosi film d’azione, è deceduto all’età di 86 anni. La sua carriera ha spaziato tra cinema e televisione, diventando un'icona riconosciuta in tutto il mondo. La notizia ha suscitato reazioni di addio e ricordo tra fan e colleghi.

Ascolti TV di martedì 17 marzo 2026: Rai1 e Canale 5 si sfidano in prima serata, grande successo per “Le Libere Donne” e “Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Chuck Norris, leggenda del cinema action e star di Walker Texas Ranger, è morto giovedì 19 marzo 2026 all’età di 86 anni in un ospedale alle Hawaii, sull’isola di Kauai, dove era ricoverato per un’emergenza medica. La notizia è stata confermata dai familiari, senza ulteriori dettagli sul decesso.? Nato Carlos Ray Norris il 10 marzo 1940 a Ryan, Oklahoma, Norris era cintura nera di judo, karate e tangsudo, fondatore del Chun Kuk Do. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Morte Chuck Norris: Icona di Walker Texas Ranger Scompare a 86 Anni

Articoli correlati

È morto Chuck Norris: l’icona di Walker Texas Ranger aveva 86 anniChuck Norris, l’attore e maestro di arti marziali che ha incarnato per generazioni l’idea stessa di eroe d’azione, è morto all’età di 86 anni.

Chuck Norris è morto a 86 anni: addio all’icona di Walker Texas Ranger, del cinema action e delle arti marziali«Anche se preferiamo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace».

Aggiornamenti e notizie su Morte Chuck Norris

Temi più discussi: Malore per Chuck Norris, ricoverato alle Hawaii; Chuck Norris ricoverato d’urgenza alle Hawaii: cosa è successo alla leggenda delle arti marziali; Chuck Norris, 86 anni, ricoverato in ospedale alle Hawaii dopo una misteriosa emergenza medica; Chuck Norris, che brutta notizia: è arrivata proprio ora.

Addio a Chuck Norris: la leggenda del cinema e delle arti marziali ci lascia a 86 anniChuck Norris, leggenda del cinema e delle arti marziali, è morto a 86 anni. La sua famiglia ha confermato la sua morte improvvisa. rumors.it

É morto Chuck Norris: addio all’icona delle arti marziali e star del cinema d’azioneÈ morto Chuck Norris, leggenda delle arti marziali e volto simbolo del cinema e della televisione d’azione. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per milioni di fan in tutto il mondo. erreemmenews.it

«Chuck era prima di tutto un uomo di famiglia, generoso e presente, e questo è ciò che vogliamo ricordare di lui. » La notizia della morte di Chuck Norris, avvenuta all’età di 86 anni, ha colpito chiunque abbia seguito la sua carriera, dagli amanti dell’azione ai - facebook.com facebook

#ChuckNorris L’attore ha accusato un malore mentre si trovava sull’isola di Kauai, alle Hawaii, ed è stato ricoverato in ospedale, dove è poi deceduto x.com