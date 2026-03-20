È morto Chuck Norris | l’icona di Walker Texas Ranger aveva 86 anni

È morto a 86 anni Chuck Norris, attore e maestro di arti marziali noto per aver interpretato il personaggio principale nella serie televisiva

Chuck Norris, l’attore e maestro di arti marziali che ha incarnato per generazioni l’idea stessa di eroe d’azione, è morto all’età di 86 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia venerdì, gettando nello sconforto milioni di fan in tutto il mondo che hanno seguito le sue avventure sul grande e piccolo schermo. “ È con il cuore pesante che la nostra famiglia condivide l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris avvenuta ieri mattina “, hanno dichiarato i familiari in una nota ufficiale. “ Sebbene vorremmo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace “. Il messaggio della famiglia traccia un ritratto intimo e toccante dell’uomo dietro la leggenda. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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