Chuck Norris è morto a 86 anni | addio all’icona di Walker Texas Ranger del cinema action e delle arti marziali

Chuck Norris è morto all’età di 86 anni. L’attore, noto per il ruolo in Walker Texas Ranger e per le sue imprese nel cinema d’azione, ha avuto una lunga carriera che ha spaziato dalle arti marziali al successo internazionale. La sua figura è rimasta impressa sia sul grande schermo che in televisione, diventando anche un’icona della cultura digitale.

«Anche se preferiamo mantenere private le circostanze, sappiate che era circondato dalla sua famiglia ed era in pace». Per il pubblico era molto più di un attore. «Per il mondo, era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi, era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello incredibile e il cuore della nostra famiglia». Una figura che ha attraversato decenni di cinema e televisione portandosi dietro una credibilità rara nel genere: non solo interprete, ma vero campione di arti marziali. Chuck Norris, nato Carlos Ray Norris in Oklahoma, aveva collezionato cinture nere in diverse discipline, dal judo al taekwondo, fino a fondare il proprio stile, il Chun Kuk Do. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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