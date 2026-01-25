Emiliano Sbaraglia condivide il suo approccio per rendere Dante Alighieri più attuale e vicino al pubblico moderno. Attraverso interpretazioni innovative, riesce a valorizzare il patrimonio letterario, rendendo il sommo poeta più accessibile e interessante rispetto a figure di tendenza come rapper e calciatori. In un contesto globale complesso, questa rivisitazione permette di riscoprire l’importanza della cultura e della tradizione con uno sguardo fresco e sobrio.

I n attesa che Trump si compri la Groenlandia e il regime iraniano interrompa la terribile carneficina dei suoi oppositori, verrebbe da esclamare “Quale allegria?”. Cantava così quel genio di Lucio Dalla che avrebbe saputo anche adesso trovare le parole per descrivere il nostro spaesamento in una società che facciamo sempre più fatica a comprendere con le sue insanabili ingiustizie ormai consentite da un cinismo che si diffonde come un nuovo virus. L’educazione emotiva dei giovani. I libri di Gabriele Plumari per una «rivoluzione culturale gentile» X Leggi anche › Sono questi i 10 libri più letti del 2025: un anno di grandi ritorni e sorprese editoriali Eppure, c’è ancora vita tra i risvolti della Storia e senza per forza inseguire eroi o eroine si possono trovare piccole bussole per tornare a «riveder le stelle». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Emiliano Sbaraglia racconta come riesce a rendere il sommo poeta più figo di rapper e calciatori

Rocchi analizza il comportamento dei calciatori e apre alle novità Fifa per rendere il gioco più fluidoGiovanni Rocchi esamina il ruolo dell’arbitro e il comportamento dei calciatori, sottolineando l’importanza di un gioco più fluido e rispettoso.

Leggi anche: Di Lorenzo: «Quest’anno c’è continuità rispetto a due anni fa, perciò si riesce a rendere meglio»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Leggere Dante a Tor Bella Monaca: recensione di Serena DandiniSi tratta di Leggere Dante a Tor Bella Monaca (edizioni e/o), di Emiliano Sbaraglia, professore e scrittore del gruppo fondatore dell’associazione di scrittori Piccoli Maestri. iodonna.it

Emiliano Sbaraglia, autore di Leggere Dante a Tor Bella Monaca, sul canale YouTube di ReadMeet. - facebook.com facebook

Emiliano Verga (@EmilianoVerga) / Posts / X x.com