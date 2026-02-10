Morro d’Alba si trasforma nel cuore del weekend di San Valentino. La cittadina marchigiana si anima con eventi tra arte, brindisi e momenti di seduzione. Il centro della scena diventa il camminamento di ronda «La Scarpa», che cattura l’attenzione di chi cerca un’atmosfera romantica. Molti visitatori arrivano per godersi l’atmosfera speciale e scoprire le bellezze del luogo.

Morro d’Alba (Ancona), 10 febbraio 2026 - Se Cupido cercasse casa, sceglierebbe certamente Morro d’Alba, che nel weekend di San Valentino si trasforma nella capitale della seduzione mettendo al centro della scena il fascino architettonico del camminamento di ronda «La Scarpa». Come sottolinea l'assessora alla Cultura e al Turismo, Alessandra Boldreghini, l’Amministrazione ha voluto puntare su un'offerta integrata che unisca il battito del cuore alla scoperta del patrimonio storico e artistico, lanciando proprio il 14 febbraio il nuovo video promozionale e il sito turistico del borgo, strumenti nati per raccontare una narrazione onirica del territorio e della sua vita lenta e autentica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morro d’Alba capitale dell'amore: weekend tra arte, brindisi e seduzione

Approfondimenti su Morro d Alba Cupido

Morro d’Alba si prepara a celebrare San Valentino con una serie di eventi al

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Morro d Alba Cupido

Argomenti discussi: A San Valentino Morro d'Alba si trasforma nel 'borgo di Cupido'; La festa di San Valentino a Morro d'Alba: gli eventi ospitati dal Borgo dell'Amore; Morro d’Alba, il borgo dell’amore si prepara a San Valentino.

La festa di San Valentino a Morro d'Alba: gli eventi ospitati dal Borgo dell'AmoreLa Torre panoramica Federico I (Il Barbarossa), aspetta gli innamorati al tramonto, il momento più magico nel borgo per vivere emozioni indimenticabili. Chi invece è innamorato della fotografia non ... anconatoday.it

A San Valentino Morro d'Alba si trasforma nel 'borgo di Cupido'(ANSA) - MORRO D'ALBA, 09 FEB - Il giorno di San Valentino il borgo del vino Lacrima, Morro d'Alba (Ancona), si trasforma nella capitale della seduzione. Al centro degli eventi culturali c'è il cammin ... msn.com

A San Valentino Morro d'Alba si trasforma nel 'borgo di Cupido'. Passeggiate romantiche e panchine per innamorati nel paese del vino Lacrima #ANSA x.com

Lacrime per Guelfo Gastreghini fornaio di Morro d’Alba. Aveva 77anni, domani alle 10 l'ultimo saluto - facebook.com facebook