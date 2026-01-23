Mantova dal mercato tanti nuovi aiuti | ora la prova del nove contro il lanciato Venezia

Mantova si prepara alla sfida contro Venezia, dopo aver ottenuto una vittoria importante a Padova grazie alla doppietta di Mensah. Il successo ha consentito alla squadra di uscire dalla zona retrocessione e di avvicinarsi alle posizioni che qualificano ai play out. La partita rappresenta un banco di prova decisivo in un momento di crescita e consolidamento per il team, determinato a mantenere saldo il proprio cammino in campionato.

Mantova, 26 gennaio 2026 – Il fondamentale successo conquistato a Padova grazie alla doppietta di Mensah ha permesso al Mantova di abbandonare la zona retrocessione diretta e di salire (almeno) nei play out, ad un solo punto dalle posizioni che valgono salvezza. La ventunesima giornata di serie B, però, si appresta a mettere a dura prova la rinnovata convinzione dei virgiliani, che sabato 24 gennaio (con inizio alle ore 15) ospiteranno il Venezia, che attualmente occupa il secondo posto ed è in piena lotta per tornare in serie A. Una sfida che si preannuncia in salita per la formazione biancorossa, costretta a fare anche i conti con le “distrazioni” di un mercato in pieno fermento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mantova, Vukovic: Qui per migliorarmi. Faccio un passo avanti nella mia carrieraQuesto è sicuramente un passo in avanti per la mia carriera. Il portiere Ante Vukovic, arrivato dal Pisa in questo mercato invernale,. tuttomercatoweb.com

Mantova, Buso si presenta: Dobbiamo trovare la carica dentro di noi. Salvezza possibileVengo a Mantova con voglia di rivalsa perché ultimamente ho giocato poco: l’obiettivo è fare più punti possibili e arrivare. tuttomercatoweb.com

Il nuovo terzo portiere del Mantova, Vukovic: “Ci sono gerarchie definite ma sono pronto a sfruttare le mie occasioni. A Pisa ho imparato da Semper”. Il Mantova è stato attivissimo nel mercato invernale relativamente al reparto portieri: vicino alla cessione Festa - facebook.com facebook