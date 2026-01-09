Sportelli bancari in Bergamasca persi 237 in 10 anni
Negli ultimi dieci anni, la Bergamasca ha perso complessivamente 237 sportelli bancari, con un incremento negli ultimi due anni di 21 chiusure. Attualmente, 102 Comuni, pari al 42% del totale, risultano sprovvisti di un punto di sportello bancario. Questa tendenza evidenzia un progressivo ridimensionamento della presenza bancaria sul territorio, con possibili ripercussioni sulla accessibilità ai servizi finanziari per i cittadini.
TREND. Solo negli ultimi 24 mesi ne sono stati chiusi 21. I Comuni sprovvisti sono saliti a 102, il 42% del totale. Il Banco Bpm in testa per numero di filiali: ne conta 68. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
