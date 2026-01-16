Cacciari Orsini e Jebreal ospiti di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi sabato 17 gennaio Con Travaglio e Scanzi

Sabato 17 gennaio, torna su Nove “Accordi & Disaccordi”, il talk condotto da Luca Sommi. Tra gli ospiti della puntata ci saranno Cacciari, Orsini e Jebreal, insieme a Travaglio e Scanzi. La trasmissione offre un approfondimento sulla scena politica italiana e internazionale, analizzando temi di attualità con uno sguardo equilibrato e informato. Un appuntamento dedicato alla chiarezza e alla riflessione sui principali fenomeni politici del momento.

Riparte sabato 17 gennaio sul Nove "Accordi & Disaccordi", il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi, che torna a raccontare lo scenario politico italiano e internazionale. Come sempre in prima serata alle 21:30. Ospiti della prima puntata il filosofo Massimo Cacciari, la giornalista Rula Jebreal, in collegamento da New York, e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. Al centro del dibattito il grande movimentismo in campo estero del presidente Usa Donald Trump che, dopo aver prelevato il dittatore venezuelano Nicols Maduro dal Venezuela, ha espresso le sue mire espansionistiche su altre zone del Sud America e sulla Groenlandia.

