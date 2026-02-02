Supporto all’invecchiamento attivo aperto lo sportello telematico per la presentazione dei progetti

Questa mattina alle 9 è stato aperto lo sportello online per inviare i progetti sull’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”. L’iniziativa rimarrà aperta per una settimana, fino a lunedì 9 febbraio. Chiunque voglia partecipare può già inviare le proposte tramite il portale dedicato.

Aperto alle ore 9 di lunedì 2 febbraio, per chiudersi dopo una settimana, lo sportello telematico per la presentazione dei progetti relativi all’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”. Le istanze possono essere presentate sullo sportello telematico della Regione Abruzzo da enti del Terzo settore, associazioni sportive e culturali, cooperative sociali per il finanziamento di progetti che prevedano il coinvolgimento di cittadini abruzzesi over 65 in attività sociali in grado di stimolarne la partecipazione civica, culturale e formativa a eventi e iniziative create per il benessere emotivo e psicologico.🔗 Leggi su Ilpescara.it

In Abruzzo, è stato avviato l’avviso “Supporto all’invecchiamento attivo”, con un finanziamento di 3,8 milioni di euro destinato a iniziative rivolte agli over 65.

